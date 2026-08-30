Rampur News: मन की बात से दिल में उतर गए पटवाई के रोहन और आकाश

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रोहन और आकाश की इस अनूठी पहल की शुरुआत गांव में फैली गंदगी से जंग शुरू करके हुई। रोहन ने बताया कि सेना में भर्ती के इरादे से पिछली सर्दियों में सुबह टहलने, फिटनेस एक्सरसाइज करने के लिए गांव में खाद के स्टोर के नजदीक खाली मैदान का इस्तेमाल करते थे। इस मैदान में गांव के कुछ लोग कूड़ा-कचरा फेंकते थे। इस पर साथी आकाश से चर्चा की। गंदगी की शिकायत करने पर भी सफाई नहीं हुई तो खुद जुट गए।युवाओं ने बताया कि इसके बाद और लोगों को जोड़ने के लिए ‘क्लीनअप पटवाई’ नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सफाई की पहल के इरादे साझा किए। धीरे-धीरे अन्य युवक-युवतियां जुड़े और 12 लोगों की सक्रिय टीम है, जबकि सीधे और परोक्ष रूप से जुड़े लोगों की संख्या 20 से अधिक है। इस बीच टीम ने पटवाई-शाहबाद रोड पर बने पुल की रेलिंग-ग्रिल में बंधी पॉलिथीन- प्लास्टिक बटोरी। इसी तरह रामपुर में मुरादाबाद के कोसी पुल पर अभियान चलाया। मदारपुर में रामगंगा घाटों, नजदीक की समाधि और मंदिर पर भी सफाई की।बीए पास करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आकाश बताते हैं कि इन अभियानों से एक टन से अधिक प्लास्टिक, पॉलिथीन का कचरा जुटा। इसे गाजियाबाद की एक निजी कंपनी के हवाले किया। यह कंपनी कचरे को रिसाइकिल करती है। आगे भी बड़ी मात्रा में कचरा एकत्रित हो गया है। एक टन होते ही फिर उनकी गाड़ी आकर इस कचरे को ले जाएगी।पीएम के मन की बात में अपने काम की सराहना से उत्साहित रोहन और आकाश ने कहा कि उम्मीद है कि इस अभियान से अब नए लोग जुड़ेंगे। हर शहर-कस्बे में बिना सरकारी साधनों पर निर्भर हुए इसी तरह सफाई की पहल होगी।00दूसरी बार मन की बात में आया पटवाई का नामरामपुर। पटवाई का नाम दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में आया है। इससे पहले 2022 में प्रधानमंत्री पटवाई चौराहे पर स्थित अमृत सरोवर की चर्चा भी कर चुके हैं। उस वक्त सरोवर का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। स्थानीय लोग इसे गौरव का क्षण बताते हुए टीम के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं।