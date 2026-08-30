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Rampur News: सड़कें पानी से लबालब...घरों में बूंद-बूंद को तरसे

Sun, 30 Aug 2026 11:43 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 11:43 PM IST
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Roads are overflowing with wat homes are craving for every drop of water.
रामपुर। कचहरी रोड से लेकर एसबीआई रोड तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। पाइपलाइन लीक होने से सड़कें पानी से लबालब हैं, लेकिन दो दिन से घरों में पेयजल आपूर्ति ठप होने से लोग बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं। शिकायत के बाद जिम्मेदार अंजान बने हैं।
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कचहरी रोड से एसबीआई रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब आठ से नौ हजार घर हैं। यहां पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद काफी ज्यादा पानी बह रहा है। इसका असर आसपास के इलाकों की पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ा है। सिविल लाइन से लेकर गांधी समाधि तक कई घरों में पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी न होने से लोगों के घरों में खाना बनाने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि कई बार वार्ड के बाशिंदों ने नगर पालिका में इसकी शिकायत की भी, लेकिन कोई असर नहीं हो सका।
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पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी संबंधित जिम्मेदारों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद दो दिन बीतने के बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं कराया गया। पाइपलाइन से निकल रहा पानी नाली में पहुंच रहा है, जिससे नाली भी भर रही है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गंदा पानी सड़क पर फैल सकता है और राहगीरों के लिए भी परेशानी हो सकती है। लोगों का कहना है कि एक ओर घरों में पानी की किल्लत है, वहीं दूसरी ओर पाइप लाइन से पानी लगातार बहकर बर्बाद हो रहा है। लोगों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जल्द ठीक कराने और पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की है।
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क्या कहते हैं लोग-
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हमारे इलाके की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पिछले दो दिन से इसी तरह से पड़ी हुई है, लेकिन कोई देखने वाला नही है। इसको सही कराया जाना बेहद जरूरी है। -अमित
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पानी नाली और सड़क पर बह रहा है और जो गंदा पानी पहले से घरों से आ रहा है वो भी मिलकर सड़क तक आने का प्रयास हो रहा है। अगर इसी तरह से लगातार लाइन चलती रही तो सड़क तक पानी आ जाएगा। -तबील

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काफी व्यस्तम सड़क का हाल यह है, जहां से हर कोई निकलता है। खासकर फुटपाथ वाले लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसको दिखवाना चाहिए। -दानिश
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वर्जन--
मामला संज्ञान में आया है। टीम को भेजकर दिखवाया जा रहा है। जहां पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत कराई जाएगी। -दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रामपुर
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