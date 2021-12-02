Rampur News: हमला करने के आरोप में चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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ग्राम कोठा जागीर निवासी ओमकार सिंह ने बताया कि उनके भाई विजय पाल पर शाम 7.30 बजे हमला हुआ। श्यामवीर, प्रताप सिंह, रूपकिशोर और पूरन ने विजय पाल का रास्ता रोका और गालियां दीं। इसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड से विजय पाल के सिर पर वार किया। हमले से वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गए। आरोप है कि आरोपियों की परिवार से लगभग 6 माह से पुरानी रंजिश है। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाद