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Rampur News: हादसे में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत

Mon, 16 Nov 2026 01:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:10 AM IST
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Person injured in accident dies during treatment
बिलासपुर। एक अज्ञात बाइक की टक्कर से घायल हुए बलविन्दर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मृतक की पत्नी राजविन्दर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 14 अक्तूबर को शाम करीब 6.30 बजे उनके पति बलविन्दर बंगाली कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास पैदल थे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने लापरवाही से उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बलविन्दर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 अक्तूबर को उनकी मृत्यु हो गई। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। संवाद
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