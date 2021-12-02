Rampur News: हादसे में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत

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मृतक की पत्नी राजविन्दर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 14 अक्तूबर को शाम करीब 6.30 बजे उनके पति बलविन्दर बंगाली कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास पैदल थे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने लापरवाही से उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बलविन्दर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 अक्तूबर को उनकी मृत्यु हो गई। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। संवाद