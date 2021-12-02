Rampur News: जमीन पर कब्जे के लिए महिला के धान के पुआल में लगाई आग, धमकी

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ग्राम लालपुर निवासी रंजना साहनी अपने धेवते की आराजी काश्त की देखभाल करती हैं। 30 अक्तूबर को शाम लगभग चार बजे एक व्यक्ति अपने दो अज्ञात साथियों संग उनकी भूमि पर मोटरसाइकिल से आया। उसने स्वयं को राजेन्द्र और राम सिंह का पुत्र बताया। आरोप है कि उस व्यक्ति ने जबरदस्ती धान के पुआल में आग लगाकर नष्ट कर दिया, जिसे बिक्री के लिए रखा गया था।महिला के कर्मचारियों रमन और राजकुमार ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस पर आरोपी ने उनसे गाली-गलौज व झगड़ा किया और जाते समय धमकी दी। महिला पिछले लगभग 50 वर्षों से यह भूमि जोत-बो रही हैं और आरोपी को फर्जी बता रही हैं। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी व उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद