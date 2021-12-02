Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Funeral of the farmer who lost his life after getting caught in a rotavator

Rampur News: रोटावेटर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले किसान का अंतिम संस्कार

Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Funeral of the farmer who lost his life after getting caught in a rotavator
मिलक। खेत की जोताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले किसान का शव शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। किसान की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बाद में गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
विज्ञापन

ग्राम श्यामपुर निवासी 35 वर्षीय नौबतराम शुक्रवार को गेहूं की बुवाई के लिए अपने खेत की जोताई कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर में घास फंस गई। उन्होंने ट्रैक्टर रोककर नीचे उतरकर घास निकाली।
विज्ञापन

इसके बाद दोबारा ट्रैक्टर पर चढ़ते समय जल्दबाजी में स्टीयरिंग के बजाय गियर का सहारा ले लिया। गियर लगते ही ट्रैक्टर अचानक आगे बढ़ गया। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। किसान की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने परिजनों की मांग पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

नौबतराम तीन भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। वह खेती-किसानी करके अपने परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करते थे। उनकी अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। गांव में हर आंख नम थी। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed