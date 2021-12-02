Rampur News: रोटावेटर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले किसान का अंतिम संस्कार

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ग्राम श्यामपुर निवासी 35 वर्षीय नौबतराम शुक्रवार को गेहूं की बुवाई के लिए अपने खेत की जोताई कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर में घास फंस गई। उन्होंने ट्रैक्टर रोककर नीचे उतरकर घास निकाली।इसके बाद दोबारा ट्रैक्टर पर चढ़ते समय जल्दबाजी में स्टीयरिंग के बजाय गियर का सहारा ले लिया। गियर लगते ही ट्रैक्टर अचानक आगे बढ़ गया। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। किसान की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने परिजनों की मांग पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।नौबतराम तीन भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। वह खेती-किसानी करके अपने परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करते थे। उनकी अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। गांव में हर आंख नम थी। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।