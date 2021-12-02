Rampur News: छात्रा की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अरविंद समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पिता के मुताबिक, बदनामी के डर से छात्रा ने आरोपियों को 70 हजार रुपये दिए थे। इसके बाद भी पांच लाख रुपये की मांग की जा रही थी। लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर छात्रा ने दो सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।पुलिस ने मामले में अरविंद, अंकित, शिवानंद, अमित और सुलेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।