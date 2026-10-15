Rampur News: तीसरे दिन बिलासपुर मंडी में खुला धान खरीद का खाता

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निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार ने केंद्र प्रभारियों को नियमानुसार धान की तौल सुनिश्चित करने और किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एसडीएम को फोन कर किसानों के पंजीकरण का सत्यापन जल्द कराने को भी कहा। सरकारी केंद्र पर धान लेकर पहुंचे किसान सुरेंद्र कुमार का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया।जिले में धान खरीद के लिए अब तक 146 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 129 केंद्र पहले से संचालित हैं, जबकि 17 नए केंद्रों को मंजूरी दी गई है। प्रशासन का जोर किसानों को केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खरीद प्रक्रिया को सुचारु रखने पर है। जनपद में इस बार 1.26 लाख हेक्टेयर में धान की फसल है। धान बेचने के लिए अब तक 1350 किसान पंजीकरण करा चुके हैं।वर्जनजिले में धान खरीद के लिए कुल 146 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। इनमें 129 केंद्र संचालित हैं, जबकि 17 नए केंद्रों को मंजूरी मिली है। बिलासपुर मंडी में तीसरे दिन किसान का धान तौल के लिए पहुंचा। सभी केंद्र प्रभारियों को नियमानुसार खरीद करने और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं। -प्रिंस चौधरी, डिप्टी आरएमओ