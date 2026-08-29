फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Neha from Banaras defeated Roshni from Ghaziabad.

Rampur News: बनारस की नेहा ने गाजियाबाद की रोशनी को दी पटखनी

Sat, 29 Aug 2026 11:07 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Neha from Banaras defeated Roshni from Ghaziabad.
स्वार। नरपत नगर के तीन पेड़ वाले मैदान में नशाखोरी के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय दंगल में शनिवार को रोमांचक मुकाबले हुए। कलियर शरीफ के बाबा फकीर ने अयोध्या के बाबा लक्ष्मण दास को चित किया। सहारनपुर के वकार पहलवान ने तूफान पहलवान को पटखनी दी। मेरठ के जाबिर और दिल्ली के मोंटी के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। महिला पहलवानों ने भी अखाड़े में दमखम दिखाया। बनारस की नेहा पहलवान ने गाजियाबाद की रोशनी को चित किया जबकि काशीपुर की कोमल ने दिल्ली की आरती को हराया।
विज्ञापन

मेरठ के जाबिर और दिल्ली के मोंटी की कुश्ती काफी रोमांचक रही। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए कई दांवपेच आजमाए लेकिन मुकाबला बराबरी पर छूटा। कलियर शरीफ के बाबा फकीर और अयोध्या के बाबा लक्ष्मण दास के बीच भी जोरदार मुकाबला देखने को मिला। अंत में बाबा फकीर ने लक्ष्मण दास को चित कर दिया। सहारनपुर के वकार पहलवान ने तूफान पहलवान को हराया। महिला वर्ग में बनारस की नेहा पहलवान ने गाजियाबाद की रोशनी को चित किया, जबकि काशीपुर की कोमल ने दिल्ली की आरती को हराया। दंगल देखने के लिए मैदान में दर्शकों की भीड़ जुटी रही। पहलवानों के दांव-पेच पर दर्शक तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते रहे।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि खलील पहलवान ने विजेता पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दंगल कमेटी की ओर से खलील पहलवान को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का संदेश देना है। महिला पहलवानों की कुश्ती रविवार को भी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed