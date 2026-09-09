Rampur News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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हादसा सैदनगर चौकी क्षेत्र के मानकपुर बंजरिया-सरावा रोड पर हुआ। सींगनी निवासी गौरव (25) पास के ही गांव में एक डॉक्टर की क्लीनिक पर काम करता था। मंगलवार शाम युवक मानकपुर बंजरिया से बाइक से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह सरावा गांव के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।मौके पर पहुंचे परिजन युवक को मुरादाबाद अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।