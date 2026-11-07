Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Married woman accuses husband and in-laws of dowry harassment

Rampur News: विवाहिता ने पति व ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

Sat, 07 Nov 2026 01:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Married woman accuses husband and in-laws of dowry harassment
केमरी। थाना क्षेत्र के हरैया कलां गांव में एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट कर घर से निकालने और अपनी पांच वर्षीय बेटी को अपने पास रखने की शिकायत की है।
विज्ञापन

पीड़िता रंजीत कौर की शादी सात वर्ष पूर्व पंजाब के यादविंदर सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करने लगा। पति यादविंदर सिंह तीन वर्ष पहले कनाडा चला गया और भरण-पोषण का खर्च नहीं देता।
विज्ञापन

बीती चार अगस्त को ससुराल वालों ने कार के लिए पैसे मांगे, मना करने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed