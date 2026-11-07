Rampur News: विवाहिता ने पति व ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

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पीड़िता रंजीत कौर की शादी सात वर्ष पूर्व पंजाब के यादविंदर सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करने लगा। पति यादविंदर सिंह तीन वर्ष पहले कनाडा चला गया और भरण-पोषण का खर्च नहीं देता।बीती चार अगस्त को ससुराल वालों ने कार के लिए पैसे मांगे, मना करने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। थानाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद