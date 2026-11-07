Rampur News: दिल्ली के होटल में जहर खाने से युवक की मौत

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अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल निवासी नूर मोहम्मद (22) दिल्ली में होटल चलाता था। बताया जाता है कि तनाव में युवक ने दिल्ली स्थित अपने होटल में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे तो घर में मातम छा गया। परिजनों का रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है।

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सैदनगर। दिल्ली में होटल चला रहे रामपुर के एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। होटल पर ही युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिन तक उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। युवक का शव गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई।