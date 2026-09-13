फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Don't know how many cases were filed against the family after the government left office: Tazeen

सरकार जाने के बाद परिवार पर कितने मुकदमे हुए पता नहीं : तजीन

Sun, 13 Sep 2026 02:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Don't know how many cases were filed against the family after the government left office: Tazeen
रामपुर। जेल में बंद सपा नेता आजम खां से शनिवार को मिलने पहुंचीं डाॅ. तजीन फात्मा ने बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की लेकिन आजम खां से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बाहर निकलने के बाद डाॅ. तजीन फात्मा ने हाल में दर्ज मुकदमे पर कहा कि आजम खां के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे झूठे हैं। कोर्ट से उनको राहत की उम्मीद है।
विज्ञापन

सपा नेता से मुलाकात को डाॅ. तजीन फात्मा दोपहर के वक्त जेल पहुंचीं। जेल में उन्होंने बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात की। बताते हैं कि वह इस दौरान आजम खां से मुलाकात नहीं कर पाई। वापस लौटने के बाद उन्होंने आजम खां के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मुकदमे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खां बेकसूर हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे गलत और झूठे हैं। अब उन्हें कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है। कहा कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से उनके पति, बेटे, परिवार के अन्य सदस्यों और करीबियों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए, इसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहा है। कई मामलों में कोर्ट से राहत मिल चुकी है। वहीं, कई मामलों में रोजाना सुनवाई चल रही है। कहा कि अब इन मामलों में न्यायालय से ही उम्मीद है। उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में अन्य मामलों में भी अदालत से राहत मिलेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed