Rampur News: ट्रेन से गिरकर 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, ट्रैक पर मिला शव

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तलाशी लेने पर मृतक के पास मोबाइल फोन और आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में नाम राम प्रकाश निवासी जटोली, रामपुर दर्ज है। मृतक ने जय गुरुदेव की सदरी पहन रखी थी। हालांकि मोबाइल बंद था। जीआरपी मोबाइल को चार्ज कराकर उसमें दर्ज नंबरों के माध्यम से परिजन से संपर्क करने का प्रयास किया। आधार कार्ड पर दर्ज पते के आधार पर भी परिजन से स्थानीय पुलिस के जरिये संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए गए। प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया ट्रेन से गिरने के कारण सिर में चोट लगने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। परिजन के आने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाएगी।