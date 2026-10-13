Rampur News: सड़क हादसे में जामा मस्जिद के इमाम की मौत

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मूल रूप से बहेड़ी (बरेली) निवासी मोहम्मद असलम मिलक नगर की जामा मस्जिद में इमाम के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। करीब एक सप्ताह पहले वह रात में बाइक से अपने घर बहेड़ी जा रहे थे। बहेड़ी के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मोहम्मद असलम गंभीर रूप से घायल हो गए।परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले गए। दिल्ली में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इमाम के इंतकाल की खबर से मिलक नगर के लोगों और उनके पैतृक क्षेत्र में शोक का माहौल है।