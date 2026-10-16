Rampur News: कारोबारी और चिकित्सक दंपती के आवासों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई

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सूत्रों के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर आयकर विभाग की टीम के रुद्रपुर स्थित केनरा बैंक पहुंचने और लेनदेन संबंधी जानकारी जुटाने की चर्चा रही। सुबह कॉलोनी के लोगों ने देखा कि आयकर विभाग की टीमें दोनों आवासों पर मौजूद थीं। बाहर अधिकारियों की गाड़ियों के चालक अपनी गाड़ियों और कारोबारी के आवास के सामने बने पार्क में आराम करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक, कुछ खास शुभचिंतक भी आवास के बाहर दिखाई दिए।सूत्रों के अनुसार, दोपहर के दौरान अधिकारियों की कुछ गाड़ियां रुद्रपुर के केनरा बैंक पहुंचीं। वहां जांच से जुड़े लोगों के बैंक खातों और लॉकर की पड़ताल किए जाने की चर्चा रही। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। दिनभर के घटनाक्रम को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।