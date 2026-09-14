Rampur News: सिपाही अशोक कुमार की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 14 Sep 2026 12:23 AM IST
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अनूपशहर (बुलंदशहर)। रामपुर में शनिवार सुबह सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सिपाही 42 वर्षीय अशोक कुमार का रविवार को राजकीय सम्मान के साथ गांव भैरिया हरिद्वार पुर स्थित गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बरेली परिवहन शाखा में तैनात सिपाही अशोक कुमार की रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
पोस्टमार्टम के बाद रविवार को अशोक कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मऊ पहुंचा, तो गांव व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में पत्नी प्रभा और आठ साल का बेटा आरब हैं। गांव मऊ से बैरिया गंगा घाट श्मशान घाट तक करीब तीन किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में दर्जनों गांवों के हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल, क्षेत्राधिकारी अनूपशहर भरत सोनकर, कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने अशोक कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्मशान घाट पहुंचने पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सिपाही अशोक कुमार को अंतिम सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ।
जयपुर से लौटते समय हुआ था हादसा
सिपाही अशोक कुमार वज्र वाहन लेकर सरकारी कार्य से जयपुर गए थे। शनिवार सुबह करीब छह बजे बरेली लौटते समय रामपुर के धमोरा ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि वाहन में सवार महिला कांस्टेबल आरती गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
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पोस्टमार्टम के बाद रविवार को अशोक कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मऊ पहुंचा, तो गांव व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में पत्नी प्रभा और आठ साल का बेटा आरब हैं। गांव मऊ से बैरिया गंगा घाट श्मशान घाट तक करीब तीन किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में दर्जनों गांवों के हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल, क्षेत्राधिकारी अनूपशहर भरत सोनकर, कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने अशोक कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्मशान घाट पहुंचने पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सिपाही अशोक कुमार को अंतिम सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ।
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जयपुर से लौटते समय हुआ था हादसा
सिपाही अशोक कुमार वज्र वाहन लेकर सरकारी कार्य से जयपुर गए थे। शनिवार सुबह करीब छह बजे बरेली लौटते समय रामपुर के धमोरा ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि वाहन में सवार महिला कांस्टेबल आरती गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
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