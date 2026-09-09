Rampur News: पोते को बचाने पहुंची दादी पर कड़े से हमला, मौके पर मौत

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मारपीट में उनका पोता भी घायल हुआ है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।वाल्मीकि मोहल्ला निवासी तुषार वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर करीब एक बजे मोहल्ले के ही कुछ युवक पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर के छोटे बच्चों से गाली-गलौज करते हुए झगड़ा करने लगे। विवाद बढ़ने पर तुषार बच्चों को बचाने के लिए पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने तुषार के साथ भी मारपीट शुरू कर दी।शोर-शराबा सुनकर तुषार की दादी लक्ष्मी देवी (60) भी मौके पर पहुंच गईं। वह अपने पोते को हमलावरों से बचाने का प्रयास करने लगीं। आरोप है कि इसी दौरान एक हमलावर ने हाथ में पहने भारी कड़े से लक्ष्मी देवी के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं। कुछ ही देर में उनकी मौके पर मौत हो गई।वृद्धा की मौत के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मारपीट में घायल तुषार का भी उपचार कराया गया है।पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में बच्चों के बीच झगड़े की बात सामने आई है। इसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे पक्ष की महिला के सिर में हाथ का कड़ा मार दिया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई।सीओ देवकीनंदन ने बताया कि घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। बच्चों के झगड़े को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसी दौरान एक महिला के सिर में हाथ का कड़ा लगने से गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।