Rampur News: खुले नाले में डूबकर चार वर्षीय मासूम की माैत

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ग्रामीणों के अनुसार, करीमपुर गांव निवासी अरुण कुमार के घर बच्चे का नामकरण संस्कार कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के गांव दभौरा टांडा निवासी राकेश कुमार अपने बेटे अमित और चार वर्षीय पोते तन्नू के साथ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी दाैरान खेलते समय तन्नू घर के पास स्थित खुले नाले में गिरकर डूब गया। काफी देर तक बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव के मंदिर से भी बच्चे के लापता होने की सूचना प्रसारित कराई गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परेशान परिजन ढूंढते हुए जब नाले के पास पहुंचे तो उन्हें बच्चे की चप्पल दिखाई दी। काफी देर मशक्कत के बाद नाले से बच्चे को निकाला जा सका। सांस की आस लिए परिजन मासूम को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। इकलौते बेटे को खोने से माता-पिता बेसुध हो गए। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि फिलहाल मामले की कोई शिकायत थाने में नहीं की गई है, यदि शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी।

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रामपुर। मसवासी के करीमपुर गांव में शनिवार को खुले नाले में डूबने से मासूम तन्नू (04) माैत हो गई। घटना के घंटों बाद जब खोजबीन शुरू हुई तो नाले में मासूम की चप्पल दिखी। इसके बाद उसे निकालकर अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना उस समय हुई जब रिश्तेदारी में परिजनों संग आया तन्नू घर के बाहर खेल रहा था।