फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Employees will stage a lockout at all PACS (Primary Agricultural Credit Societies) in the district tomorrow.

Rampur News: जिले की सभी बी-पैक्स समितियों पर कल तालाबंदी करेंगे कर्मचारी

Sat, 24 Oct 2026 11:27 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Employees will stage a lockout at all PACS (Primary Agricultural Credit Societies) in the district tomorrow.
रामपुर। नियमित वेतन समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने से नाराज बी-पैक्स समितियों के कर्मचारी 26 अक्तूबर से जिलेभर में तालाबंदी करेंगे। पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष राजेश मौर्य ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिले की सभी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (एम-पैक्स) में कामकाज बंद रखा जाएगा।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों की नियमित वेतन व्यवस्था, अतिरिक्त समितियों का प्रभार संभालने पर यात्रा भत्ता, बैंक और अन्य संस्थाओं में कर्मचारियों का कोटा निर्धारित करने, कैडर फंड की समीक्षा और सेवा विस्तार समेत कई मांगें लंबित हैं। करीब एक वर्ष पहले विभागीय अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में इन मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमित वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च उठाने में परेशानी हो रही है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। जिलाध्यक्ष के अनुसार, 26 अक्तूबर से तालाबंदी कर विरोध जताया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed