Rampur News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आज, तैयारियां पूरी

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अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें कक्षा नौ, हाईस्कूल, कक्षा 11 और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जाएगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेशपत्र के साथ आधार कार्ड लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा। प्रवेशपत्र और आधार कार्ड का मिलान करने के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। सुरक्षा एवं ट्रैफिक व्यवस्था सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।परीक्षा केंद्र पर पहचान संबंधी दस्तावेज साथ रखना जरूरी होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा हासिल करने में मददगार साबित हो रही है। पिछले वर्षों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी अच्छी शिक्षा हासिल कर अपना भविष्य संवार चुके हैं।