Rampur News: सहकारी समिति पर खाद न मिलने से भड़के किसान, हंगामा

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किसानों का कहना है कि समिति पर खाद का स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है। इससे स्थानीय किसानों को जरूरत के समय एनपीके खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में स्थानीय किसानों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्हें घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। एडीओ सहकारिता अजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले किसानों को ही खाद वितरित की जा रही थी। इसके चलते समिति पर भीड़ बढ़ गई। खाद का स्टॉक खत्म होने से कुछ किसान खाद पाने से वंचित रह गए, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी।खाद न मिलने पर हंगामा करने वालों में मंगल सेन, रूप किशोर, तेज सिंह, छत्रपाल, नरेश, धर्मेंद्र, अमर सिंह, दीपक, उग्रसेन, चंद्रसेन, मोहन और टीकाराम समेत अन्य ग्रामीण शामिल रहे। किसानों ने समिति पर खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने और वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की।