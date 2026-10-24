फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Farmers outraged over unavailability of fertilizer at cooperative society; create a commotion

Rampur News: सहकारी समिति पर खाद न मिलने से भड़के किसान, हंगामा

Sat, 24 Oct 2026 11:28 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Farmers outraged over unavailability of fertilizer at cooperative society; create a commotion
स्वार (रामपुर)। धनौरी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर शनिवार को एनपीके खाद न मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि समिति पर बाहरी किसानों को खाद वितरित की जा रही है, जबकि धनौरी गांव के किसान इंतजार करते रह जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद खाद वितरण सुचारु हो सका।
विज्ञापन

किसानों का कहना है कि समिति पर खाद का स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है। इससे स्थानीय किसानों को जरूरत के समय एनपीके खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में स्थानीय किसानों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्हें घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। एडीओ सहकारिता अजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले किसानों को ही खाद वितरित की जा रही थी। इसके चलते समिति पर भीड़ बढ़ गई। खाद का स्टॉक खत्म होने से कुछ किसान खाद पाने से वंचित रह गए, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी।
विज्ञापन

खाद न मिलने पर हंगामा करने वालों में मंगल सेन, रूप किशोर, तेज सिंह, छत्रपाल, नरेश, धर्मेंद्र, अमर सिंह, दीपक, उग्रसेन, चंद्रसेन, मोहन और टीकाराम समेत अन्य ग्रामीण शामिल रहे। किसानों ने समिति पर खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने और वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed