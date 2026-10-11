फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Forest personnel hauling wood from trees felled by the storm subjected to abusive behavior

Rampur News: आंधी में गिरे पेड़ों की लकड़ी ले जा रहे वन कर्मियों से अभद्रता

Sun, 11 Oct 2026 01:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Forest personnel hauling wood from trees felled by the storm subjected to abusive behavior
स्वार। आंधी में गिरे पेड़ों की लकड़ी सलारपुर रेंज ले जा रहे वन कर्मियों को रोककर अभद्रता करने का आरोप लगा है। युवकों ने लकड़ी स्वार मंडी में बेचने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए। मामले में वन रक्षक की ओर से दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है।
विज्ञापन


थाना मिलकखानम क्षेत्र के पीपली वन रेंज में बृहस्पतिवार रात तेज आंधी से पदमपुर, सलारपुर और सैदनगर मुंडिया समेत कई स्थानों पर यूकेलिप्टस, शीशम सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ गिर गए थे। वन विभाग की टीम सड़क किनारे गिरे पेड़ों की लकड़ी एकत्र कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से सलारपुर रेंज ले जा रही थी। इसी दौरान तीन युवकों ने वन कर्मियों को रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और लकड़ी को मंडी में बेचने की बात कहते हुए वन कर्मियों की मिलीभगत से पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया।
विज्ञापन


वन रक्षक बलविंदर सिंह की ओर से पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वन रेंजर ठाकुर विजय सिंह ने बताया कि आंधी में गिरे पेड़ों की लकड़ी नियमानुसार एकत्र कर रेंज लाई जा रही थी। यहां लकड़ी की लॉट तैयार की जानी थी। इसी दौरान वन कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया की मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed