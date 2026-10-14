Rampur News: रामपुर में मिला डेंगू का पहला मरीज

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कई दिन से बुखार और चक्कर आने से परेशान मुराद अली को सोमवार को जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया। यहां उनका उपचार चल रहा है। मुराद अली ने बताया कि कई दिन से लगातार बुखार आ रहा था और चक्कर भी आ रहे थे।इस पर उन्होंने मिलक खानम में एक निजी लैब में जांच कराई। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। तबीयत में सुधार नहीं होने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मच्छरों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवा का छिड़काव तक नहीं कराया गया है।0000पहला मरीज मिलने के बाद भी बचाव के इंतजाम नहींबारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करना और प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय करना जरूरी है। पेंदीनगर में डेंगू का मरीज मिलने के बाद ग्रामीणों ने छिड़काव नहीं होने की बात कही है। इससे स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।0000अभियान कागजों तक सीमितपिछले साल डेंगू के 57 मरीज मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे थे। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि विभाग बीमारी फैलने के बाद ही जागता है। दवा का छिड़काव हो या स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात, सब कुछ कागजों में चलता रहता है। अब जिले में डेंगू का पहला मरीज मिलने के बाद भी वही सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हकीकत भी सवालों के घेरे में है।0000घर में जमा पानी बन सकता है मच्छरों का ठिकानाडेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है। घरों में रखे कूलर, गमले, पानी की टंकी, पुराने टायर और खुले बर्तनों में जमा पानी मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार कूलर और पानी के बर्तनों को खाली कर साफ करें। पानी की टंकियों को ढककर रखें और घर के आसपास पानी जमा न होने दें।000डेंगू के लक्षण- तेज बुखार आना- सिरदर्द और आंखों के पीछे दर्द- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द- मतली और उल्टी होना- त्वचा पर लाल चकत्ते पड़नाबचाव के उपाय- घर के आसपास पानी जमा न होने दें।- कूलर और पानी के बर्तनों को नियमित साफ करें।- पानी की टंकियों को ढककर रखें।- पूरी बांह के कपड़े पहनें।- मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।- सोते समय मच्छरदानी लगाएं।000जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए आठ बेड का अलग वार्ड बनाया गया है। वार्ड में मच्छरदानी समेत सभी जरूरी सामान की व्यवस्था की गई है। मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डेंगू वार्ड में भर्ती मरीज का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार चल रहा है। -डॉ. बीसी सक्सेना, सीएमएस, जिला अस्पताल, रामपुर000डेंगू से बचाव के लिए घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर और पानी के बर्तनों को नियमित साफ करें। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तेज बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श लेकर जांच कराएं। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लें। -डॉ. दशरथ सिंह, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला अस्पताल, रामपुर