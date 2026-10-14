फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Farmers in Tanda submitted an eight-point memorandum to the SDM.

Rampur News: टांडा में किसानों ने एसडीएम को सौंपा आठ सूत्री ज्ञापन

Wed, 14 Oct 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Farmers in Tanda submitted an eight-point memorandum to the SDM.
टांडा। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के किसानों ने मंगलवार को तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम कुमार गौरव को आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जनहित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की।
विज्ञापन

किसानों ने फसल मुआवजे, धान खरीद केंद्रों की शुरुआत और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि हमीरपुर पंचायत में सर्वे के बावजूद मुआवजा नहीं मिला, जिससे अगली बोआई प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन

सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की तौल शुरू न होने से किसानों को औने-पौने दामों में धान बेचना पड़ रहा है। किसानों ने दढ़ियाल में धान खरीद केंद्र स्थापित करने की भी मांग की, क्योंकि टांडा केंद्र 15 से 20 किलोमीटर दूर है। ज्ञापन में खनन ट्रकों से जाम, जर्जर कब्रिस्तान मार्ग दुरुस्त कराने और एग्री स्टैक सर्वे पंजीकरण जैसी मांगें भी प्रमुखता से उठाई गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान भाकियू के पूर्व जिला उपाध्यक्ष बलजीत सिंह, निशान सिंह, फतेह सिंह, गुरबाज सिंह, मंजीत सिंह, वारिस चौधरी, उमर फारुख, अखलाक अली, मोहम्मद वसीम, शाहिद अली, रईस अहमद, इंतजार हुसैन, रफीक और कलुआ आदि किसान मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed