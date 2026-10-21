फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Dispute over removal of a street cart; mother and son attacked; FIR registered against two brothers

Rampur News: ठेला हटाने को लेकर विवाद, मां-बेटे पर हमला, दो भाइयों पर प्राथमिकी

Wed, 21 Oct 2026 12:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Dispute over removal of a street cart; mother and son attacked; FIR registered against two brothers
शाहबाद। ठेला हटाने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों पर मां-बेटे को पीटकर घायल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

मोहल्ला मंगोली निवासी भूप सिंह का आरोप है कि 18 अक्तूबर की शाम करीब 7:30 बजे ठेला हटाने को लेकर विवाद हुआ था। गांव के सोमपाल और शंकरलाल ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी मां को भी पीटकर घायल कर दिया गया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed