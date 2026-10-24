Rampur News: बाहर से लौटे बुखार पीड़ितों में मिल रहा डेंगू, दो केस और मिले

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इससे पहले पटवाई क्षेत्र के पीपल की मड़ैया निवासी ओमप्रकाश (40) में भी डेंगू की पुष्टि हुई थी। परिजनों के मुताबिक, मथुरा में रहने के दौरान उसे बुखार आया था। घर आने पर तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके प्लेटलेट्स घटकर 32 हजार तक पहुंच गए थे। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में फिलहाल दो मरीज भर्ती हैं।जिले में डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ गई है। बुखार पीड़ितों की जांच कर संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, बुखार आने पर खुद से दवा लेने के बजाय जांच करानी चाहिए। घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ठहरे पानी में डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनप सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहनने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने से संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है।वर्जनजिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित दो मरीज भर्ती हैं। दोनों का उपचार किया जा रहा है। मरीजों की स्थिति के अनुसार निगरानी रखी जा रही है। बुखार से पीड़ित लोगों को समय पर जांच करानी चाहिए। डेंगू की पुष्टि होने पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार लेना जरूरी है। -डॉ. बीसी सक्सेना सीएमएसडेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। साथ ही डेंगू मरीजों का उपचार किया जा रहा है। अभियान चलाकर साफ-सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील है कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव करें। बुखार आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं।डॉ. संजय चौहान, जिला मलेरिया अधिकारी