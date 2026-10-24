Rampur News: हाईटेंशन लाइन से टकराई कंबाइन, किसान की मौत

विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, शनिवार को कुलविंदर सिंह कंबाइन से धान की फसल की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान खेत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार कंबाइन से टकरा गया और कंबाइन में करंट प्रवाहित हो गया। करंट की चपेट में आकर कुलविंदर गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए रुद्रपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि शिकायतों के बाद भी लटके तारों को खींचा नहीं गया।ग्राम निवासी किसान नेता परमजीत सिंह भिंडर ने बताया कि परिजनों ने कुलविंदर सिंह के शव का गांव में अंतिम संस्कार किया है। सीओ पीपी सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। वहीं एक्सईएन कर्मवीर सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, फिर भी वह मामले की जांच कराएंगे।