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Rampur News: बेटी की शादी के लिए जुटाई दो लाख की नकदी और जेवर चोरी

Mon, 21 Sep 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 21 Sep 2026 02:04 AM IST
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Cash worth two lakh and jewelry, gathered for daughter's wedding, stolen.
पटवाई। क्षेत्र के मंसूरपुर निकट पिपला गांव निवासी सत्तार हुसैन के घर में शनिवार रात अज्ञात चोर घुस आए। चोर घर में रखी दो लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। सुबह घर का सामान बिखरा देख सत्तार हुसैन के होश उड़ गए।
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सत्तार हुसैन ने बताया कि वह रात में घर का गेट लगाकर सोए थे। सुबह उठे तो गेट खुला हुआ था और घर में रखे संदूक का सामान बिखरा हुआ था। पैसे और जेवर की तलाशी की तो वह गायब मिले। उन्होंने बताया कि नकदी और जेवर बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करके रखे थे। एक माह बाद बेटी की शादी में यह पैसा खर्च करते।
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सूचना के बाद रात में डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। घर के पास सड़क की ओर लगे कैमरे को देखा गया, जिसमें एक युवक दीवार कूदकर भागता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित ने उसे अपने गांव का ही युवक बताया है। पीड़ित ने मामले में थाने में शिकायत देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
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थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है। इस तरह की घटना है तो तुरंत जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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