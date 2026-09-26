Rampur News: विवाहिता से दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप, तीन पर रिपोर्ट

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एक गांव निवासी युवती के पिता ने तहरीर में बताया कि उनकी विवाहिता पुत्री पति से विवाद के बाद मायके में रह रही है। आरोप है कि गांव के आरिफ ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर कई बार दुष्कर्म किया। इससे वह करीब तीन माह की गर्भवती हो गई। जानकारी होने पर परिजनों ने आरिफ के परिवार से शिकायत की।आरोप है कि इसके बाद आरिफ अपनी पत्नी रेशमा और भतीजे मुर्शद के साथ विवाहिता को बहाने से एक परिचित डॉक्टर के पास ले गया। वहां उसका गर्भपात करा दिया गया। घर लौटने पर विवाहिता ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। शिकायत करने पर आरोपियों ने परिवार को धमकी देने और गाली-गलौज करने का भी आरोप है।सीओ सोनम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।