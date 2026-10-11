Rampur News: युवती से छेड़छाड़ कर शादी का दबाव बनाने का आरोप, चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

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युवती के मुताबिक, गांव का ही मनोज कुमार पिछले दो साल से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आरोप है कि युवक लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती ने जब उसकी बात मानने से इन्कार किया तो मामला और गंभीर हो गया। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे मामले में गांव के ही तीन अन्य लोग भी युवक का साथ देते थे।युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि शादी से इन्कार करने पर चारों लोगों ने उसके पिता से ढाई लाख रुपये की मांग की। इसके साथ ही युवती से जबरन शादी करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में मनोज कुमार, कृष्णपाल उर्फ कल्लन, गजेंद्र और राजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।थाना प्रभारी कुलदीप राणा ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।