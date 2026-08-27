Rampur News: जीजा पर छेड़खानी, मारपीट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 12:33 AM IST
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बिलासपुर। अपनी बहन के घर आई एक युवती ने अपने जीजा पर छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुरादाबाद निवासी युवती 15 जुलाई को बिलासपुर के शिव कॉलोनी स्थित अपनी बड़ी बहन के घर आई थी, क्योंकि बहन के बेटा पैदा हुआ था। युवती का आरोप है कि उसके जीजा सुयश शर्मा ने लगातार छेड़खानी की। दो अगस्त की सुबह करीब 11 बजे, जब बहन कमरे में थी, आरोपी ने युवती से जबरदस्ती का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट की, धारदार हथियार से चोट पहुंचाई और सोने की बालियां भी खींच लीं। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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मुरादाबाद निवासी युवती 15 जुलाई को बिलासपुर के शिव कॉलोनी स्थित अपनी बड़ी बहन के घर आई थी, क्योंकि बहन के बेटा पैदा हुआ था। युवती का आरोप है कि उसके जीजा सुयश शर्मा ने लगातार छेड़खानी की। दो अगस्त की सुबह करीब 11 बजे, जब बहन कमरे में थी, आरोपी ने युवती से जबरदस्ती का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट की, धारदार हथियार से चोट पहुंचाई और सोने की बालियां भी खींच लीं। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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