Rampur News: फंदे से लटका मिला वाहन चालक का शव

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प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद का मामला बताया जा रहा है। बताया गया कि बुधवार रात प्रीतम का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी ने पुलिस में शिकायत भी की थी। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के बाद प्रीतम परेशान था। कुछ देर बाद उसका शव घर में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद