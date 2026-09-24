Rampur News: भाकियू टिकैत की जिला, तहसील और ब्लॉक कमेटियां भंग

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चयन समिति में जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह के अलावा प्रदेश महासचिव हसीब अहमद, प्रदेश सचिव दरियाब सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव दरबारी लाल शर्मा, मोहम्मद तालिब, राहत खां, अमृतपाल सिंह भंडार, साबिर अली, चौधरी अजीत सिंह, इरफान हुसैन और तजम्मुल हुसैन को शामिल किया गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि नई कमेटियों के गठन को लेकर चयन समिति का फैसला अंतिम और सभी को मान्य होगा।संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में सरावा निवासी जुबैद आलम और चौधरपुर निवासी जब्बार को छह साल के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन में किसी भी प्रकार की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस दौरान जजवीर सिंह, रामबहादुर यादव, मुस्तकीम, सरफराज अहमद, छिद्दा नेता, अमृत पाल भंडार, लखविंदर सिंह गिल, खूब सिंह, वसीम खां आदि मौजूद रहे।