Rampur News: भाकियू टिकैत की जिला, तहसील और ब्लॉक कमेटियां भंग
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
रामपुर। भाकियू टिकैत की कैंप कार्यालय पर हुई आकस्मिक पंचायत में संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सर्वसम्मति से जिला, तहसील और ब्लॉक कमेटियां भंग कर दी गईं। नई कमेटियों के गठन के लिए जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया।
चयन समिति में जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह के अलावा प्रदेश महासचिव हसीब अहमद, प्रदेश सचिव दरियाब सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव दरबारी लाल शर्मा, मोहम्मद तालिब, राहत खां, अमृतपाल सिंह भंडार, साबिर अली, चौधरी अजीत सिंह, इरफान हुसैन और तजम्मुल हुसैन को शामिल किया गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि नई कमेटियों के गठन को लेकर चयन समिति का फैसला अंतिम और सभी को मान्य होगा।
संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में सरावा निवासी जुबैद आलम और चौधरपुर निवासी जब्बार को छह साल के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन में किसी भी प्रकार की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
इस दौरान जजवीर सिंह, रामबहादुर यादव, मुस्तकीम, सरफराज अहमद, छिद्दा नेता, अमृत पाल भंडार, लखविंदर सिंह गिल, खूब सिंह, वसीम खां आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
चयन समिति में जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह के अलावा प्रदेश महासचिव हसीब अहमद, प्रदेश सचिव दरियाब सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव दरबारी लाल शर्मा, मोहम्मद तालिब, राहत खां, अमृतपाल सिंह भंडार, साबिर अली, चौधरी अजीत सिंह, इरफान हुसैन और तजम्मुल हुसैन को शामिल किया गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि नई कमेटियों के गठन को लेकर चयन समिति का फैसला अंतिम और सभी को मान्य होगा।
विज्ञापन
संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में सरावा निवासी जुबैद आलम और चौधरपुर निवासी जब्बार को छह साल के लिए संगठन से निष्कासित कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन में किसी भी प्रकार की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
इस दौरान जजवीर सिंह, रामबहादुर यादव, मुस्तकीम, सरफराज अहमद, छिद्दा नेता, अमृत पाल भंडार, लखविंदर सिंह गिल, खूब सिंह, वसीम खां आदि मौजूद रहे।