Rampur News: कोसी नदी में डूबे मजदूर राजपाल का 42 घंटे बाद मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:43 AM IST
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रामपुर। कोसी नदी में डूबे पनवड़िया निवासी मजदूर राजपाल (35) का शव 42 घंटे के सर्च अभियान के बाद बृहस्पतिवार को मिला। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया।
राजपाल मंगलवार को साथियों के साथ कोसी नदी में नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने के बाद वह तेज बहाव में लापता हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों, पुलिस और बचाव दल ने तलाश शुरू की। बाद में पीएसी के गोताखोरों ने भी अभियान में सहयोग किया।
सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि राजपाल का शव मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के भजनपुरी गांव के पास नदी में मिला। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। संवाद
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राजपाल मंगलवार को साथियों के साथ कोसी नदी में नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने के बाद वह तेज बहाव में लापता हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों, पुलिस और बचाव दल ने तलाश शुरू की। बाद में पीएसी के गोताखोरों ने भी अभियान में सहयोग किया।
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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि राजपाल का शव मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के भजनपुरी गांव के पास नदी में मिला। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। संवाद
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