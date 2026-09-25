Rampur News: कोसी नदी में डूबे मजदूर राजपाल का 42 घंटे बाद मिला शव

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राजपाल मंगलवार को साथियों के साथ कोसी नदी में नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने के बाद वह तेज बहाव में लापता हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों, पुलिस और बचाव दल ने तलाश शुरू की। बाद में पीएसी के गोताखोरों ने भी अभियान में सहयोग किया।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि राजपाल का शव मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के भजनपुरी गांव के पास नदी में मिला। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। संवाद