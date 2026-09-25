Rampur News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने पर 10 पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक गांव निवासी महिला ने बताया कि 20 सितंबर की शाम ग्राम परम के मझरा कल्यानपुर निवासी गगनदीप उसकी 18 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले गया। आरोप है कि युवती घर से 80 हजार रुपये, सोने का हार और नथनी भी ले गई।महिला ने 10 अन्य लोगों पर युवती को ले जाने में सहयोग करने का आरोप लगाया है। युवती के परिजन जब गगनदीप के घर पहुंचे, तो उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी भी मिली। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और युवती की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। संवाद