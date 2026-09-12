Rampur News: रामपुर में बिना मानकों के दौड़ रही स्कूली बसों पर कार्रवाई, 37 के चालान

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मौजूदा समय में जिले में 3149 स्कूली वाहन हैं। ये वाहन रोजाना स्कूली बच्चों को घरों से स्कूल तक लाने-ले जाने का काम करते हैं। ऐसे में इन बसों में सुरक्षात्मक नियमों का पालन बेहद जरूरी है। कुछ महीने पहले परिवहन विभाग ने इस मामले में सख्ती करते हुए स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल बनाया था, जिसमें सभी स्कूल संचालकों को अपने वाहनों की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी थी। इसके बाद इनकी जांच की गई थी।000स्कूल बसों में इन नियमों का पालन जरूरीस्कूली बसों के संचालन को लेकर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इनमें बस का पीले रंग में होना, आगे और पीछे ‘स्कूल ड्यूटी’ लिखा होना तथा खिड़कियों के बाहर सुरक्षा के लिए लोहे की ग्रिल लगी होना शामिल है। बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए और स्कूल का नाम व फोन नंबर भी स्पष्ट रूप से अंकित होना जरूरी है।000थानेवार बनी है सूचीविभाग की ओर से स्कूली बसों पर नजर रखने के लिए थाना वार सूची बनाई जा चुकी है, जिसकी मदद से बिना फिटनेस के दौड़ रही बसों पर नजर रखी जा सकेगी।000क्या हैं नियमसुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बस पीले रंग से पेंट होनी चाहिए।बस के आगे-पीछे स्कूल ड्यूटी लिखा हो।सभी खिड़कियों के बाहर लोहे की ग्रिल होनी चाहिए।अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए।स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए।दरवाजे में ताला लगा हो और सीटों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए।चालक को कम से कम पांच साल का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए।वर्जन-स्कूली बसों पर नियमित शिकंजा कसा जा रहा है। जो बसें सड़कों पर बिना नियमों के चलते दिखती हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभियान चलाकर एक बार फिर कार्रवाई की जाएगी। -राजेश श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन, रामपुर