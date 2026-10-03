Rampur News: मुठभेड़ में भैंस लूट का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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शनिवार की तड़के टांडा निरीक्षक बलवान सिंह पुलिस टीम के साथ ग्राम जटपुरा की पुलिया के पास गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि 23 सितंबर की रात ग्राम चक खरदिया में भैंस लूट में शामिल थाना मूंढ़ापाडे के गांव खाईखेड़ा निवासी आरोपी आलम उर्फ बाबू (30) अपाचे बाइक से कुंडेसरा की ओर से आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक बाइक को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी बाइक मोड़कर भागने लगा। जिस पर बाइक गिर गई। इस पर आरोपी ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।मुताबिक पूछताछ में उसने चक खरदिया में हुई भैंस लूट की घटना में भूरा निवासी मुतियापुरा, रफी निवासी खेड़ा झुरकझुंडी और ताहिर निवासी नगलिया के शामिल होने की जानकारी दी है। सीओ टांडा पंकज पंत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब चार दर्जन मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।