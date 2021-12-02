Rampur News: बीएसएनएल एक्सचेंज में चोरी करते एक आरोपी गिरफ्तार

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पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया केबल, मदरबोर्ड फ्रेम और फिल्टर आदि सामान बरामद हुआ है। बीएसएनएल एसडीओ सत्यवीर सिंह बुधवार देर रात अपने ऑपरेटर के साथ एक्सचेंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने तीन लोगों को चोरी करते देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राकेश निवासी ढकिया गुलाबो, ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड) बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। संवाद