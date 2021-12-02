Rampur News: छह वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या, दुष्कर्म की आशंका

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शाहबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले चाट-पकौड़ी विक्रेता की छह वर्षीय बेटी बुधवार दोपहर अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार रात को मासूम की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे के करीब मासूम का शव मिला तो उसे देखकर मां बिलख उठी। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने पड़ोस में रहने वाले एक किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि बुधवार को मोहल्ले के रहने वाले एक युवक की मृत्यु हो गई थी और उसके अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल हुए थे। इसी दाैरान मासूम बेटी को आरोपी किशोर जंगल की ओर ले गया जो कि सीसीटीवी में भी कैद है। इस दाैरान किशोर ने एक दुकान से लाॅलीपाप भी खरीदा। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई।घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अनिल कुमार सिसोदिया, एएसपी अनुराग सिंह और तीन सीओ, एडीएम समेत पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड, सर्विलांस और एसओजी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि आरोपी किशोर से पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी देरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस घटना के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है और मोहल्ले में मातम छाया हुआ है।ईंट से सिर कुचलने के बाद गला दबाकर मारने की आशंकामासूम का शव बरामद होने के बाद उसके सिर पर गंभीर चोट पाई गई है। वहीं गले पर भी निशान मिले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी किशोर ने ईंट से सिर पर हमला करने के साथ ही गला दबाकर उसकी जान ले ली। चर्चा है कि मासूम की हत्या बुधवार दोपहर में ही कर दी गई थी, हालांकि हत्या के तरीके और दुष्कर्म की आशंका की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।वर्जन -शाहबाद में छह साल की बच्ची की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही थी। डाग स्क्वायड की मदद से बृहस्पतिवार को जंगल से मासूम का शव बरामद किया गया। जांच के दाैरान सीसीटीवी कैमरे में एक किशोर उसे ले जाते दिखाई दिया।आरोपी किशोर ने एक दुकान से लाॅलीपाप भी खरीदा था। पूछताछ में हत्यारोपी ने घटना स्वीकार की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।-अनिल कुमार सिसोदिया, एसपी