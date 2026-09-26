Rampur News: संपत्ति विवाद में 13 वर्षीय किशोर की हत्या के प्रयास का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:28 AM IST
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रामपुर। संपत्ति विवाद की रंजिश में 13 वर्षीय किशोर का गला दबाकर हत्या का प्रयास करने और तमंचे की बट व घूंसों से हमला करने के आरोप के मामले में कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट में मोहम्मद अमीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पत्र देकर कहा कि उसका अपने भाई से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 23 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे उसका 13 वर्षीय पुत्र मिस्वाह उल हक उर्फ अजीम किले के अंदर एलआईयू कार्यालय के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने किशोर को घेर लिया।
आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर किशोर का गला दबाया और तमंचे की बट व घूंसों से उसके सिर पर हमला कर दिया। मारपीट में किशोर बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए।
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पीड़ित पिता के अनुसार, घटना के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट में मोहम्मद अमीन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पत्र देकर कहा कि उसका अपने भाई से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 23 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे उसका 13 वर्षीय पुत्र मिस्वाह उल हक उर्फ अजीम किले के अंदर एलआईयू कार्यालय के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने किशोर को घेर लिया।
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आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर किशोर का गला दबाया और तमंचे की बट व घूंसों से उसके सिर पर हमला कर दिया। मारपीट में किशोर बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए।
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पीड़ित पिता के अनुसार, घटना के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।