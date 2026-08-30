Rampur News: जिले में 68 प्लास्टिक मुक्त तालाब तैयार, 47 पर काम जारी

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जिले के स्वार, बिलासपुर, शाहबाद, मिलक और चमरौआ ब्लॉक में तालाब तैयार किए गए हैं। तालाबों के निर्माण में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। फिल्टर चेंबर के माध्यम से तालाब में पहुंचने वाले पानी को छानने की व्यवस्था की गई है। वहीं, बाउंड्री जाली लगाकर तालाब के आसपास सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 68 तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष तालाबों पर निर्माण कार्य चल रहा है। तैयार तालाबों की देखरेख और साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित स्तर पर तय की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक मुक्त तालाबों से गांवों में जल संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में तैयार किए जा रहे प्लास्टिक मुक्त तालाबों में 68 तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं। 47 तालाबों पर काम चल रहा है। इनमें फिल्टर चेंबर और बाउंड्री जाली की व्यवस्था की गई है। इससे तालाबों में प्लास्टिक व कचरा जाने से रोकने में मदद मिलेगी। इन तालाबों की देखरेख और साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। - नत्थू लाल गंगवार, डीपीआरओ