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Rampur News: जिले में 68 प्लास्टिक मुक्त तालाब तैयार, 47 पर काम जारी

Sun, 30 Aug 2026 12:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:57 AM IST
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68 plastic-free ponds ready in the district; work underway on 47 others.
रामपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त तालाबों में 68 तालाब बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा 47 तालाबों पर काम चल रहा है। इन तालाबों में फिल्टर चेंबर और बाउंड्री जाली की व्यवस्था की गई है। विभाग के अनुसार इन व्यवस्थाओं से तालाबों में प्लास्टिक और कचरा पहुंचने से रोकने के साथ ही पानी को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।
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जिले के स्वार, बिलासपुर, शाहबाद, मिलक और चमरौआ ब्लॉक में तालाब तैयार किए गए हैं। तालाबों के निर्माण में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। फिल्टर चेंबर के माध्यम से तालाब में पहुंचने वाले पानी को छानने की व्यवस्था की गई है। वहीं, बाउंड्री जाली लगाकर तालाब के आसपास सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 68 तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष तालाबों पर निर्माण कार्य चल रहा है। तैयार तालाबों की देखरेख और साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित स्तर पर तय की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक मुक्त तालाबों से गांवों में जल संरक्षण के साथ पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में तैयार किए जा रहे प्लास्टिक मुक्त तालाबों में 68 तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं। 47 तालाबों पर काम चल रहा है। इनमें फिल्टर चेंबर और बाउंड्री जाली की व्यवस्था की गई है। इससे तालाबों में प्लास्टिक व कचरा जाने से रोकने में मदद मिलेगी। इन तालाबों की देखरेख और साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। - नत्थू लाल गंगवार, डीपीआरओ
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