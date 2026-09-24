Rampur News: सेवा संकल्प अभियान में 215 आवेदन मिले, 197 का मौके पर निस्तारण

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अभियान के तहत समाज कल्याण, महिला कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया। वृद्धावस्था पेंशन के 10, निराश्रित महिला पेंशन के तीन तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पांच-पांच लाभार्थियों को लाभ दिया गया। लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी दिए गए। आठ दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, एक को व्हीलचेयर और तीन को बैसाखी वितरित की गईं। उपकरण पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई।कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 60 मरीजों का परीक्षण किया। चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ दवाइयां भी वितरित कीं। विभागीय स्टॉल पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई।अधिकारियों ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है। अभियान में अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और पात्रता के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया।