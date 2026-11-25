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दीपक लखनऊ में एक बैंक में निजी नौकरी करते थे। बाद में नौकरी छोड़कर नेपाल चले गए थे। चाचा सतीश के मुताबिक नेपाल में रहने के दौरान उसका एक युवती से प्रेम संबंध हो गया था। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि देर शाम परिजनों से सूचना मिली है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।

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रामनगर। गणेशपुर निवासी दीपक अग्रवाल (28) की गोरखपुर के कौड़ीराम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दो दिन पहले वह दोस्त के यहां शादी समारोह में गए थे। परिजनों के अनुसार उसका शव दोस्त के मकान की बालकनी में मिला। चाचा सतीश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सिर में चोट के निशान है। लोग करंट लगने की चर्चा कर रहे है। गोरखपुर में ही पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।