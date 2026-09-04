Raebareli News: बाइक की टक्कर से श्रमिक की मौत

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गांव निवासी नत्थू (50) पुत्र रामसेवक कोटरा बहादुरगंज गांव स्थित ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते थे। बृहस्पतिवार सुबह वे घर के सामने से गुजरे रायबरेली-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल ही दुकान से सामान लाने जा रहे थे। राजमार्ग पर पीछे से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर तेज होने से वह सड़क पर गिर पड़े।उनके सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। घर वाले उन्हें सीएचसी ले गए लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक चालक को हिरासत में लिया है। प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।