फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   X-ray room locked at Bachhrawan CHC; patients turned away

Raebareli News: बछरावां सीएचसी में एक्सरे कक्ष में ताला, मरीज लौटे

Fri, 04 Sep 2026 01:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 04 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
X-ray room locked at Bachhrawan CHC; patients turned away
बछरावां सीएचसी में एक्सरे कक्ष में भरा पानी।
बछरावां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को प्रथम संदर्भ इकाई का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं हैं। बृहस्पतिवार को एक्सरे कक्ष में ताला बंद होने से लगभग दो दर्जन से ज्यादा मरीज निराश होकर लौट गए।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को एक्सरे कक्ष में ताला बंद होने से ग्रामीण सूर्यकांत, रवि, अभिषेक, महेश, सुरेश, रमेश, राकेश को निराश होकर लौटना पड़ा। इन लोगों ने बताया कि आज उन्हें एक्सरे कराना था, लेकिनताला बंद होने के कारण उन्हें लौटना पड़ रहा है। इन रोगियों का कहना था कि शुक्रवार को जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ जाएगी, जिस कारण उनका एक्सरे नहीं हो पाएगा।
विज्ञापन


सीएचसी अधीक्षिक डॉ. अर्पिता श्रीवास्तव का कहना है कि एक्सरे कक्ष में लगी एक कर्मचारी की ड्यूटी दूसरे अन्य अस्पताल में लगा दी गई है। जबकि दो अन्य लोग छुट्टी पर है। इस वजह से एक्सरे नहीं हो पाए है। जब अस्पताल खुलेगा तो एक एक्सरे कक्ष को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed