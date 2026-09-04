Raebareli News: 38 दिन बंद रहेगा डलमऊ पंप कैनाल, बनेंगे पुल

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डलमऊ पंप कैनाल नहर में दीनगंज, उधनपुर गांव के पास एक-एक पुल काफी दिनों जर्जर हैं। इसी तरह बरई गांव के पास दो पुल बदहाल हैं। किसी पुल की रेलिंग टूटी है, तो कहीं छत जर्जर हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार पुल निर्माण की मांग की। ग्रामीण रामसिंह यादव, मदन तिवारी, आशुतोष चौधरी ने बताया कि पुल जर्जर होने से गांव तक भारी वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। सहायक अभियंता चेतन सक्सेना ने बताया कि चार जर्जर पुलों की जगह नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य पुल का विस्तार कराया जाएगा।सिंचाई खंड दक्षिणी के अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार मौर्य ने बताया कि अत्यधिक बारिश के चलते अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत नहीं है। पानी बंद होने पर ही पुलों का निर्माण संभव है। इसके लिए सात सितंबर से 15 अक्तूबर तक डलमऊ पंप कैनाल नहर का पानी बंद रहेगा।