Raebareli News: निफ्ट रायबरेली को मिले 20 अवार्ड

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संयुक्त दीक्षांत समारोह में निफ्ट रायबरेली के 143 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें फैशन कम्युनिकेशन के 32, फैशन डिजाइन के 32, एक्सेसरी डिजाइन के 26, लेदर डिजाइन के 23 तथा बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सात विद्यार्थी शामिल हैं। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट के 23 विद्यार्थियों को भी स्नातकोत्तर उपाधि दी गई। समारोह में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन, प्रतिभा और संस्थान के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए निफ्ट रायबरेली के विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।फैशन कम्युनिकेशन विभाग की प्रतिष्ठा बुडाकोटी को निफ्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवॉर्ड और फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज विभाग की अनन्या सक्सेना को निफ्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। विभागवार मिलने वाले बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस अवॉर्ड से मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की अंतरा मल्ल, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज की मनुश्री, फैशन कम्युनिकेशन की प्रतिष्ठा बुडाकोटी, फैशन डिजाइन की शैलजा गोयल, लेदर डिजाइन की दियांशी वार्ष्णेय, फैशन टेक्नोलॉजी की हर्षिता कुमार सम्मानित हुईं।उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विभागवार मेरिटोरियस स्टूडेंट अवॉर्ड भी प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट विभाग की अंतरा मल्ल एवं भोगादुला कीर्ति प्रिया, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज की अनन्या सक्सेना एवं मनुश्री, फैशन कम्युनिकेशन की प्रतिष्ठा बुडाकोटी एवं नूपुर यादव, फैशन डिजाइन विभाग की शैलजा गोयल एवं अपेक्षा दीक्षित, लेदर डिजाइन विभाग की सृष्टि धमांदा एवं सुहानी अजय मिश्रा और फैशन टेक्नोलॉजी विभाग की स्नेहा पाठक एवं हर्षिता कुमार को सम्मानित किया गया।यह संयुक्त दीक्षांत समारोह निफ्ट रायबरेली के विद्यार्थियों के लिए उनकी शैक्षणिक यात्रा की उपलब्धियों का गौरवपूर्ण उत्सव होने के साथ-साथ रचनात्मक एवं पेशेवर जगत में उनके भावी योगदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा। यह अवसर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों, रचनात्मक प्रयासों तथा शिक्षा से पेशेवर जीवन की ओर उनके बढ़ते कदमों का सामूहिक उत्सव बना।