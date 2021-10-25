Raebareli News: मंदिर का ताला तोड़कर 20 पीतल के घंटे चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 03 Oct 2026 12:18 AM IST
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रायबरेली। जगतपुर क्षेत्र के बेनीकामा गांव स्थित कल्हेश्वर शिव मंदिर में बृहस्पतिवार रात चोरों ने ताला तोड़कर 20 पीतल के घंटे चोरी कर लिए। शुक्रवार सुबह मंदिर का ताला टूटा और घंटे गायब मिलने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। मंदिर की पुजारिन रामपति ने बताया कि शाम को पूजा करने के बाद मंदिर में ताला बंद लगाया गया था। शुक्रवार सुबह मंदिर पहुंचने पर ताला टूटा मिला और अंदर लोहे के घड़ में टंगे 20 पीतल के घंटे गायब थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। डलमऊ सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर में चोरी की सूचना पर जगतपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। (संवाद)
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