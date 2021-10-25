Raebareli News: मलिन बस्तियों में चली झाड़ू, मधुबन मार्केट में रखवाया कंटेनर

विज्ञापन

अमर उजाला ने दो अक्तूबर के अंक में गांधीजी के स्वच्छता के सपने पर गंदगी का ग्रहण शीर्षक से संचालित सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इसको गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका के जिम्मेदारों ने शुक्रवार को मलिन बस्तियों कांशीराम कॉलोनी, अहियारायपुर, बरवारीपुर, खोर प्रथम, शक्ति नगर आदि मोहल्लों में विशेष सफाई अभियान संचालित कराया। इस दौरान टीम ने मधुबन मार्केट के पास सफाई कराने के साथ ही एक कूड़ा फेंकने के लिए एक बड़ा कंटेनर भी रखवाया।नगर पालिका के अधिकारियों ने दुकानदारों व स्थानीय नागरिकों से आह्वान किया कि सभी लोग कूड़ा कंटेनर में ही फेंकें। इसके बाद वाहन के जरिये कूड़े का उठान कराई जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) स्वर्ण सिंह ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन योजना की जिम्मेदारी संभाल रही फर्म रमन मेसर्स को चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि अगले माह तक सभी 34 वार्डों में कूड़े की उठान का कार्य शुरू कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर फर्म संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रवि शेखर सिंह, संतोष सिंह को सफाई कार्य की प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देशित किया गया है।